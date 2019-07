Vrachtwagen met hooibalen in brand op de A2 bij Maarheeze, snelweg al uren afgesloten

Een vrachtwagen vol hooibalen staat zaterdagmiddag in brand op de A2 bij Maarheeze. De snelweg is al uren dicht in de richting van Eindhoven, tussen Weert-Noord en Maarheeze. Het nablussen duurt al de hele avond.

De vrachtwagen en de lading stonden volledig in lichterlaaie en kunnen als verloren worden beschouwd. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog onduidelijk. De brandweer had de vlammen rond half zes onder controle.



Toch verwacht de brandweer nog even bezig te zijn met nablussen. Met behulp van een hoogwerker dompelde de brandweer het brandende hooi in een container met water. Het blussen van de hooibalen kost een hoop tijd want deze moeten helemaal uit elkaar worden getrokken.

Verkeer richting Eindhoven kan het beste de A73 en A67 volgen, richting Venlo. Het bergen van de vrachtwagen neemt veel tijd in beslag. Rijkswaterstaat denkt dat de problemen rond 23.00 uur zijn opgelost. Niemand is gewond geraakt.