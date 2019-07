Zo leefden Brabanders toe naar de WK-finale met de OranjeLeeuwinnen

Onze verslaggevers Eva en Ronald van 't Brabants WK Busje, volgen de Leeuwinnen vanaf de allereerste wedstrijd. Op deze slotdag van het WK zijn ze er ook weer bij. Zo volgen ze Indy van Heumen uit Neerloon. Zij kwam tijdens de wedstrijd tegen Zweden op de televisie, mét een Brabants vlaggetje op haar wang. Ze had helaas geen kaartjes voor de finale, maar omdat ze Brabant zo goed vertegenwoordigde met haar vlaggetje, verraste Omroep Brabant haar met tickets voor de finale.

16.55 uur:

Het volkslied van de Amerikanen klinkt eerst. Het Nederlands volkslied klinkt hierna. Daarna kan de wedstrijd van start.

16.30 uur:

Nog een half uurtje en dan gaat de wedstrijd van start. De dames van beide teams zijn op veld in het stadion aan het warm spelen. De sfeer in het stadion is goed.

16.15 uur:

Niet alleen in Lyon, ook iets dichter bij huis maken de fans zich klaar voor de finale. In Riel kleurt het al goed oranje. Dat heeft alles te maken met Jackie Groenen. Zij voetbalde vroeger bij vv Riel. Haar vader traint nog steeds het damesteam. Bij café Kerkzicht staan binnen en buiten grote tv-schermen.



15.15 uur:

Het is weer ouderwets gezellig met alle oranjefans, die er een feestje van maken in Lyon.

15.00 uur:

The game is on! Duidelijke taal op de fanzone in Lyon.



14.45 uur:

Het vlaggetje op de wang van Indy is gewild. Op de fanzone in Lyon wordt het 'Brabanderplakplaatje' massaal uitgedeeld en opgeplakt.



08.45 uur:

De dag begint vroeg op de Franse camping. Tenten worden opgeruimd en ingepakt. Er wordt een ontbijt gemaakt en de nagels worden gelakt...