Arrestatieteam pakt op N65 tweede verdachte van schietpartij Rosmalen op

Een arrestatieteam heeft een tweede verdachte opgepakt voor de schietpartij in Rosmalen, eerder deze week. De 21-jarige man uit Rosmalen werd zaterdagavond aangehouden op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Afgelopen donderdag werd vanuit een auto op een huis in Groote Wielenstraat geschoten. Er waren wel mensen in het huis aanwezig maar niemand raakte gewond.

Kort na de schietpartij werd al een 27-jarige man uit Den Bosch opgepakt. Hij was thuis toen de politie hem arresteerde. Na verder onderzoek kwam de politie ook de 21-jarige verdachte uit Rosmalen op het spoor. Een arrestatieteam hield de man op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch aan. Omdat de politie nog bezig is met het onderzoek, zijn meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Bekend adres

De politie bevestigde eerder dat het beschoten adres bij hen bekend is en dat ze er regelmatig is geweest voor verschillende meldingen. Zo zijn er buurtbewoners die twee jaar geleden ook al schoten hebben gehoord. De politie heeft toen de zaak onderzocht, maar kon geen bewijzen vinden.

Buurtbewoners zijn niet verbaasd dat er juist bij dit huis is geschoten. Wel zijn ze erg geschrokken dat het op klaarlichte dag is gebeurd. En ook nog om de hoek bij een klein winkelcentrum. "Er wonen hier veel kinderen, het is echt belachelijk", zegt een bewoner van de wijk. Eerdere commotie op en rond het adres was altijd 'in de avond of de nacht'. Volgens de buren woont in het huis een moeder met enkele kinderen.

