Deur van appartement vernield met zwaar vuurwerk, bewoner al twee keer eerder doelwit

De deur raakte ontzet en het glas werd eruit geblazen. Er is nog niemand aangehouden.

Het glas werd uit d de deur geblazen. (Foto: de politie)

Volgens de bewoner van het betreffende appartement, is dit 'al de derde keer'. Eerder werd er al iets door de brievenbus van zijn huis gegooid en ook werd zijn auto vernield.

'Het is hier niet meer fijn wonen'

Hij vertelt dat iedereen in de buurt denkt dat hij in de drugshandel zit, "maar dat is niet zo."

Een buurvrouw is zich 'rot geschrokken' van de explosie. "Het was een enorme knal", vertelt ze. Volgens haar gebeurt er in deze buurt 'steeds vaker van alles'. "Het is hier niet meer fijn wonen."

Niet de eerste keer

Op 2 januari werd bij hetzelfde appartementencomplex een zelfgemaakt explosief gevonden. De EOD maakte dit toen onschadelijk en nam het mee voor onderzoek.