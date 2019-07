Een man uit Bergen op Zoom heeft zondagavond een 14-jarige jongen bedreigd met een bijl. De 58-jarige Bergenaar is aangehouden.

De man zou zich volgens de politie hebben geërgerd aan een groepje jongeren op het Hof van de Paltz in Bergen op Zoom. Rond kwart over tien was de maat vol voor hem. Hij pakte een bijl en bedreigde een van de tieners daarmee.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Op het politiebureau bleek dat de man gedronken had.