Mike Teunissen gaat criteriums meer kosten nu hij eenmaal het geel heeft gedragen

Nu Mike Teunissen uit Rosmalen de gele trui in de Ronde van Frankrijk heeft gepakt, is hij in een klap een stuk duurder geworden voor de organisatoren van criteriums na de Tour. “Hij kan makkelijk het dubbele of zelfs driedubbele kosten”, weet John van den Akker van Cycling Services uit ’s-Gravenmoer.

Van den Akker is al jaren de man die de grote namen uit het wielrennen boekt om mee te doen aan de criteriums die na de Tour de France plaatsvinden. “Vaak hebben we voordat de Tour begint al een bedrag afgesproken. Dat hadden we met Mike ook, maar nu hij het geel draagt, gaan we zeker opnieuw onderhandelen.”

Teunissen, die lid is van wielervereniging Schijndel, was zaterdag de eerste Nederlander in dertig jaar die de gele trui in de wacht sleepte. “Het was echt een unieke prestatie. Hoe je het ook wendt of keert en wat hij verder ook gaat doen in de Tour, deze trui heeft hij toch maar mooi te pakken”, zegt Van den Akker.

Dagwaarde

Hoeveel Teunissen nu precies waard is voor de criteriums, laat Van den Akker in het midden. “Het hangt ook af van wat andere Nederlanders gaan doen." Ook Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk willen zichzelf laten zien in de Tour. "Als Kruijswijk de Tour wint, heeft dat invloed op het tarief van Teunissen. Hij heeft een soort dagwaarde en aan het eind van de Tour wordt pas echt duidelijk wat we gaan betalen.”

Van den Akker verwacht deze week nog in gesprek te gaan met Teunissen of zijn zaakwaarnemer. “En dan kijken we wel wat eruit komt, maar we willen graag dat hij straks meedoet. Hij zal toch een van de renners zijn die het publiek wil zien.”