Droomman van Linda meldt zich... en hoe gaat het nu verder?

Linda Verhagen dacht dat ze haar droomman had ontmoet tijdens het muziekfestival Back 2 The 90's afgelopen zaterdag in het Leijpark in Tilburg. Daarom ging de 38-jarige Tilburgse via social media op zoek. Ook Omroep Brabant besteedde aandacht aan haar zoektocht en maandag meldde zich iemand die denkt dat het over hem ging. En hoe gaat het nu verder...?

Linda was zaterdag met vriendinnen in het Leijpark toen ze de man zag. Ze had iets van vijftien woorden met hem gesproken. Pas achteraf had Linda het idee dat hij met haar aan het flirten was en had ze spijt dat ze hem had laten gaan. Via social media ging de Tilburgse naar de man in kwestie opzoek.

De droomman heeft zich maandag anoniem gemeld bij Omroep Brabant en dat wil hij ook graag blijven. Hij heeft daarvoor zelfs een anoniem e-mailadres aangemaakt. De man in kwestie heeft namelijk een vriendin.

Volgens deze man was het niet zijn bedoeling om te flirten. Hij liep namelijk naar het podium om een nummer aan te vragen en hij heeft onderweg met een paar mensen gesproken. “Ik heb hier nooit bedoelingen mee gehad en helaas is dat helemaal verkeerd begrepen. Ik heb een vriendin met wie ik heel blij ben."

En dan ligt bij onze redacteur de taak om Linda op de hoogte te brengen van het verdrietige nieuws. Gelukkig neemt ze het goed op. "Het is jammer", zegt ze lachend. Ze laat ook weten dat ze het verder laat rusten. De anonieme droomman hoeft zich dus geen zorgen te maken.

