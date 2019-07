Jonge overvallers joegen slachtoffers de stuipen op het lijf, celstraffen tot zeven jaar

Ze hebben slachtoffers de stuipen op het lijf gejaagd, gingen professioneel te werk en maakten gebruik van een pistool. Onder meer om deze redenen moeten vier mannen tweeënhalf tot zeven jaar de gevangenis is. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Volgens de rechter is bewezen dat de vier mannen betrokken waren bij twee gewapende winkelovervallen, begin vorig jaar in Eindhoven. De rechter bepaalde ook dat de daders een schadevergoeding moeten betalen.

Twee van de vier mannen kregen vijf jaar, omdat ze als de regisseurs van de overvallen in Eindhoven werden gezien. Ze zijn 21 en 23, troffen de voorbereidingen en zetten de twee handlangers aan om de overvallen te plegen.

Dezelfde werkwijze

Hun werkwijze was steeds hetzelfde: ze reden met een auto naar het doelwit, gingen er naar binnen met gezichtsbedekking en donkere kleding en bedreigden het personeel met een (nep)wapen. Vervolgens gingen ze er met buit vandoor.

Twee mannen van 20 en 24 pleegden de overvallen op de avondwinkel en een slijterij. Een van hen kwam er vanaf met een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar. Deze Bredanaar pleegde de overval op de slijterij overigens, terwijl hij op verlof was. De man zat toen in een inrichting voor jeugdigen. De vierde man werd zeven jaar opgelegd, omdat hij ook wordt gezien als de man achter een gewelddadige woningoverval in Den Haag.

'Eigen financieel gewin'

De rechtbank nam het alle vier de mannen zeer kwalijk dat ze alleen uit waren op eigen financieel gewin. Ze hebben er geen rekening mee gehouden dat hun slachtoffers bij de overval een trauma opliepen, waarvan ze de gevolgen nog dagelijks ervaren.

