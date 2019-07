Ben wilde al van jongs af aan bakker worden, maar de komende jaren zijn er veel meer nodig

Bakkers zijn net hamsters. Ze leven 's nachts en slapen overdag. Door dit levensritme willen maar weinig mensen een ambachtelijke bakkerij overnemen. En ook het oubollige imago helpt niet echt. Daarom komt er speciale wervingscampagne. Bakker Ben van Haren uit Waalwijk is een uitstekende ambassadeur voor het bakkersvak: "Het is prachtig om met je handen te werken en iets lekkers te maken waar iedereen blij van wordt."

Het bakken zit Ben in zijn bloed en hij wilde al van jongs af aan bakker worden. "Om half vijf aan het werk gaan valt best wel mee en in het weekend de hele nacht door, daar wen je wel aan", zegt hij.

Een op de drie

De campagne moet voor vijftig overnames in de ambachtelijke bakkerijsector per jaar zorgen.

De cijfers zijn duidelijk. Door de vergrijzing komen er de komende tien jaar in Nederland gemiddeld ruim vijftig ambachtelijke bakkersbedrijven per jaar te koop. Op dit moment melden zich hooguit vijftien kopers per jaar. Er dreigt dus een gapend gat, waardoor het voortbestaan van een op de drie bakkerijen onzeker is.

"Eigen baas zijn. Zelf beslissen wat je gaat bakken en verkopen." Het zijn wervende teksten op speciale website Ik wil een bakkerij, die jongeren ertoe moet overhalen om toch voor het bakkers vak te kiezen.