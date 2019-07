Huub ligt 's nachts wakker van alle verkeer in zijn straat en daarom wil hij dat er tolheffing komt

Huub Schuurmans slaapt al jaren met de ramen dicht. Ook als het bloedheet is in huis. Hij woont aan de Pastoor Jacobsstraat (N264) in Sint Hubert. “Vanaf half vijf in de ochtend is het hier enorm druk. Je nachtrust gaat eraan, zelfs met alle ramen dicht." En door de mogelijke invoeren van een vrachtwagenheffing op de N324/N321 (Grave-Oss) dreigt dat alleen maar erger te worden.

Dagelijks razen er zo’n 12.000 voertuigen door zijn straat. Een op de vijf is een vrachtwagen. “Het is veel te veel. Er zit ook nog eens vervoer van gevaarlijke stoffen tussen, dus veilig is het ook niet. Het is bijna niet leefbaar zo."

Inwoners van Sint Hubert maken zich grote zorgen. De provinciale weg N264 door het dorp wordt nu al vaak gebruikt als verbindingsweg tussen de A50 (Eindhoven-Oss) en de A73 (Cuijk-Venray). Door de plannen van het Rijk vrezen ze voor nog meer overlast van vrachtverkeer.

De actiegroep Weg Moet Weg probeert sinds jaar en dag het vrachtverkeer uit de straat te krijgen. Zo werd er lang gedacht aan een rondweg. Dat plan strandde. De inwoners van Sint Hubert die de rondweg voor ‘hun deur’ zouden krijgen, maakten bezwaar. En ook de provincie vond het aanleggen van een rondweg te ingrijpend.

'Goedkoopste weg'

Maar nu dreigt er dus een nieuw probleem. Door wegen in de omgeving aan te wijzen als tolweg, creëert het rijk –onbedoeld- een sluiproute over de N264.

“De gedeputeerde moet bij het ministerie gaan lobbyen dat deze weg ook een tolweg wordt, want als dit geen tolweg wordt dan krijgen we nog veel meer vrachtverkeer. Vervoerders gaan toch de goedkoopste en kortste weg zoeken'', zegt Schuurmans.

Toch is de kans klein dat het rijk een vrachtwagenheffing invoert op de N264. Han Lavrijssen van de dorpsraad Sint Hubert vindt dat onbegrijpelijk. “Wat we horen vanuit de provincie is dat de aantallen die er vanuit het rekenmodel bij komen onvoldoende zijn om hier die tolheffing te verantwoorden, maar voor ons is dat natuurlijk geen argument. Je ziet wat er aan verkeer voorbijkomt.''

'Probleem niet groot genoeg'

Dat rekenmodel is in het leven geroepen door het ministerie. Pas als er uit dat rekenmodel blijkt dat er minimaal tweehonderd vrachtwagens per dag méér door de straat rijden, komt de weg in aanmerking voor een tolheffing. Voor de Pastoor Jabobsstraat geldt dat niet. “Het probleem wordt wel groter, maar niet groot genoeg om er iets aan te doen”, zegt Lavrijssen.

Wethouder Jos van den Boogaart vindt het signaal dat het rijk hiermee afgeeft niet goed. "Het vrachtverkeer veroorzaakt veel problemen voor de leefbaarheid in Sint Hubert." Hij gaat met het probleem naar Den Haag om dat aan te kaarten: "Ik kan niet zoveel met een rekenmodel."

Reageren op plannen mogelijk

Minister Cora van Nieuwenhuizen moet binnenkort een besluit nemen over de voorgelegde tolwegen. Dat zijn in onze provincie alle snelwegen, provinciale wegen als de N2, N65, N260, N263, N268, N282, N285, N324, N640, N641 en ook de komwegen als de Vlijmenseweg in Den Bosch en de Weststadweg in Oosterhout.

Via internet is het voor iedereen mogelijk om te reageren op het –vergevorderde- plan. “Als gemeente, dus ik als wethouder, kan daar dus op reageren. Dat geldt overigens voor héél Sint Hubert”, zegt Van den Boogaart.

De provincie is geen partij meer in deze plannen. Wel dringt de provincie er bij het ministerie op aan om de situatie in Sint Hubert heel goed in de gaten te houden. Mochten de rekenmodellen niet kloppen en er toch meer dan 200 extra vrachtwagens bij komen, dan kan de N264 alsnog worden aangewezen als tolweg, laat de provincie weten.