Dode bij ernstig ongeluk A2 is 18-jarige jongen uit Boxtel, vrouw zwaargewond

DEN BOSCH -

Bij het ongeluk in de nacht van maandag op dinsdag op de A2 in Den Bosch is een jongen van 18 jaar uit Boxtel omgekomen. Dit laat de politie dinsdagochtend weten. De jongen zat samen met vier anderen in een auto die tegen de vangrail botste. Een vrouw raakte zwaargewond en twee andere slachtoffers, waaronder de 21-jarige bestuurster van de auto, liggen met lichtere verwondingen in het ziekenhuis. De vijfde inzittende van de auto bleef ongedeerd.