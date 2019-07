Dode en zwaargewonde bij ongeluk A2, auto met daarin 5 mensen botst bij Den Bosch tegen vangrail

Bij een ongeluk op de A2 bij Den Bosch is in de nacht van maandag op dinsdag een dode gevallen. Dit meldt de politie dinsdagochtend. Bij het ongeluk, waarbij verder geen weggebruikers betrokken waren, raakte ook iemand zwaargewond. Een auto met daarin vijf mensen raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste verschillende keren tegen de vangrail.

Het ongeluk gebeurde rond een uur ter hoogte van de afslag Sint-Michielsgestel. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste vervolgens meerdere keren tegen de vangrail. Het dodelijk slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk.

De zwaargewonde is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het is niet duidelijk hoe de andere drie die in de auto zaten eraan toe zijn.

Traumahelikopter landt op snelweg

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De A2 in de richting Utrecht was na het ongeluk enige tijd dicht.