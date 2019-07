Ernstig ongeluk op A2 bij Den Bosch, vijf gewonden nadat auto meerdere keren tegen vangrail botst

DEN BOSCH -

Op de A2 bij Den Bosch is in de nacht van maandag op dinsdag een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto met daarin vijf inzittenden is verschillende keren tegen de vangrail gebotst. Meerdere inzittenden zouden er zeer ernstig aan toe zijn. Volgens het Brabants Dagblad zou een van de slachtoffers zijn overleden.