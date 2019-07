Nephandgranaten gevonden bij invallen in groot witwasonderzoek in Breda

Bij invallen in een groot witwasonderzoek in Breda zijn dinsdagochtend een aantal nephandgranaten gevonden. De politie trof ze aan op de Gravenstraat, maar het gaan dus om geen echte explosieven. Ze worden wel in beslag genomen.

In eerste instantie ging de politie er vanuit dat het om een aantal echte exemplaren ging. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD) werd opgeroepen om de handgranaten te bekijken. Medewerkers van de EOD constateerden dat het dus om nepgranaten ging.

Bonnetjes en laptops

De politie is op zes plekken in Breda bezig met invallen in een groot onderzoek naar witwassen. Financiële rechercheurs zijn onder meer op twee plekken op de Haagdijk en in een loods op de Gravenstraat op zoek naar administratie die wijst op witwaspraktijken.

"We zijn op zoek naar papieren, bonnetjes, laptops, gegevensdragers en alles waar maar administratie op kan staan", zegt een woordvoerder van de politie. "Er wordt vooralsnog niemand aangehouden." Op de Haagdijk is de politie bezig met onderzoek bij Lounge Café Flavours, Puro Arte en een loods op de Gravenstraat. Op die laatste locatie zijn de explosieven gevonden.

Dezelfde eigenaar

Ook zijn er invallen op de Oleanderstraat, Slingerweg en de Blauwtjes in Breda. Meerdere panden zijn van dezelfde eigenaar. De politie kan dat niet bevestigen. "Ook daar doen we onderzoek naar."

Daarnaast doet de politie invallen op twee andere plekken in West-Brabant, maar de woordvoerder kon nog niet aangeven wat de exacte locatie was.