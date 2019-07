Al 125 jaar strijken en blazen in Den Bosch met Koninklijke Harmonie

In 1894 werd de harmonie opgericht als bedrijfsorkest van een toenmalige sigarenfabriek, dit jaar wordt het 125-jarige jubileum gevierd.

Harry van der Krabben is de huidige voorzitter van de harmonie en al hard aan het werk voor de jubileumactiviteiten. In het weekend van 13, 14 en 15 september zijn er tal van activiteiten, zoals optredens door de hele stad én een reünie voor iedereen die ooit lid was van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch.

'Geen carnavalsorkest'

“Onze harmonie is heel divers qua uitvoering. We zijn geen carnavalsorkest, maar maken allerlei soorten muziek. Veel mensen kennen ons vooral van de intocht van prins Amadeiro met carnaval, maar we treden op zoveel andere plekken en evenementen op. Wij zijn bijna altijd present als er een grote activiteit plaatsvindt in Den Bosch”, aldus de voorzitter.



Bekijk de video en lees verder.

Net als veel andere harmonieën heeft ‘de Koninklijke’ ook veel beroepsmuzikanten voortgebracht. Stefan Danckaert is de volgende in deze rij. Hij leerde het vak bij de harmonie, waar zijn vader ook al tientallen jaren zijn noten blaast. Van hem heeft Stefan de liefde voor de muziek overgenomen.

Blazers aan het bier

“Het is er bij mij met de paplepel ingegoten. Op 22 augustus doe ik in het Theater aan de Parade eindexamen van het conservatorium in de richting ‘trompet lichte muziek’. Heel veel conservatorium-studenten zijn begonnen bij een harmonie of een fanfare. Vooral de blazers. Je herkent ze bij het conservatorium ook meteen. De blazers zitten na afloop van een optreden aan het bier, de strijkers aan de thee.”

Hoogtepunt in het jubileumjaar moet de reünie van oud-leden worden. Die is op vrijdag 13 september in de Kentering in Rosmalen. Info en aanmelding staat op www.koninklijke-harmonie.nl