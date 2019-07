Aantal daken met zonnepanelen in Brabant tikt bijna de honderdduizend aan

In 2015 waren daken van 40.000 woningen in onze provincie voorzien van zonnepanelen. Er is dus sprake van een stijgende lijn, zo meldt provinciebestuurder Anne-Marie Spierings. Uit de cijfers die ze beschikbaar heeft gesteld, blijkt dat vorig jaar de grootste winst is geboekt. Toen kwamen er 27.000 huizen met zonnepanelen bij.



Meer energie A-labels

Spierings zal ook tevreden zijn over het aantal A-labels, dat op huizen kan worden geplakt. In vier jaar tijd vervijfvoudigde het aantal woningen met het hoogste energiekeurmerk naar ruim vierduizend. Zo’n energielabel is nodig voor de verkoop of verhuur van een huis. En hoe energiezuiniger een huis, hoe hoger de waarde ervan.



Ook op een ander gebied zijn in 2018 stappen gezet: het aantal wijken dat meedoet aan Buurkracht nam met bijna de helft toe tot 122. Buurkracht is een landelijk initiatief, waarbij buurtgenoten de omgeving samen mooier, beter, veiliger, gezelliger of groener maken. Daar hoort opruimen bij, het ophangen van een AED en …zonnepanelen.



Elektrische auto's in de lift

Het gebruik van (semi-)elektrische auto’s zit eveneens in de lift. Volgens Spierings is zelfs sprake van een sterk stijgende lijn. In 2015 reden er in Brabant 21.780 van zulke wagens rond. Begin dit jaar waren dat er al 29.000. De zogeheten plug-inhybride auto’s zijn wat minder in trek. Deze wagens maken gebruik van herlaadbare batterijen.



Om een elektrische auto te kunnen laten rijden, heb je laadpalen nodig. Evenredig met de verkoop van deze wagens steeg ook het aantal (semi-)publieke laadpalen. Stonden er in 2015 in onze provincie nog 1270, vorig jaar waren dat er bijna vier keer zo veel. Mogelijk zal de verkoop van elektrische auto's dit jaar achterblijven, omdat een fiscale regeling wordt aangepast. Een belastingvoordeel pakt daardoor minder gunstig uit.



Subsidies verstrekt

Intussen zijn onder meer door de provincie Noord-Brabant miljoenen euro's aan subsidies verstrekt voor grootschalige zonprojecten, zoals die zonnepanelenparken, die als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten. Inmiddels hebben alle zonnepanelen in Brabant een vermogen van 700 megawatt: ofwel meer dan wat de Amercentrale in Geertruidenberg produceert.



Toch zijn er ook projecten, waarvoor overheidssteun is aangevraagd en die weer van de baan zijn. Nog een tegenvaller, al zal daar niet iedereen rouwig om zijn: vorig jaar zijn er in Nederland nauwelijks nieuwe windturbines geplaatst. Spierings houdt zich vast aan het feit dat er wel veel projecten in de pijplijn zitten. Er zijn onder meer plannen voor windmolens langs de snelweg A16 en in de Kempen.