Erp is nog maanden één grote zandbak: 'Infarct voor ondernemers'

Wie even boodschappen wil doen in Erp moet omrijden, veel omrijden. Wegomleggingen leiden de automobilist door woonwijken naar het centrum. Door een ingrijpende herinrichting van de kom is het dorp tijdelijk een grote zandbak. Ondernemers hebben er veel last van. Zoals groente- en fruithandel Wim Muskens die drie weken op vakantie ging, omdat de klanten wegbleven.

Infarct

Normaal gesproken gaat Wim Muskens met zijn vrouw tijdens de bouwvak op vakantie. Maar de weg voor zijn winkel veranderde in één grote zandbak. De omzet daalde met zeker dertig procent. Muskens besloot daarom de winkel drie weken te sluiten. Hij spreekt van een infarct voor ondernemers: "Je weet dat het gaat komen, maar het is toch erger dan je dacht."

Woensdag gaat de winkel van Muskens weer open. Hij hoopt dat de klanten de weg weer weten te vinden.

Gesprek van de dag

Ook in de nostalgische bakkerszaak van Jack Barten is de 'zandbak in Erp' het gesprek van de dag. De vaste klanten weten de bakkerszaak, 65 jaar oud, nog steeds te vinden. Maar de omzet is wél zo'n dertig procent minder, zegt de bakker. "En dan moet het ergste nog komen, straks ligt er een vier meter diepe kuil voor mijn bakkerij." Barten vindt dat dit geen ondernemersrisico is: "Het wordt bedacht door mensen die gewoon krijgen doorbetaald."

Door creatief te zijn en positief te blijven, weet hij zijn bakkerij draaiende te houden. Zo gaat hij brood bezorgen, dat deed de bakkerij toch al. Barten sluit niet uit dat de werkzaamheden nog langer gaan duren. "Er is een oud kerkhof gevonden en er zijn archeologische vondsten gedaan, we zijn nog wel even onder de pannen met onze zandbak", zegt hij met een brede lach.

Rondweg

De wegwerkzaamheden moeten Erp ook veiliger maken en het vrachtverkeer uit de dorpskom weghouden. Een vrouw die haar hondje uitlaat heeft er geen vertrouwen in: "Ze hadden dertig jaar geleden een rondweg moeten aanleggen. De weg wordt alleen maar smaller en gevaarlijker."

Positieve geluiden zijn er ook. Groente- en fruithandelaar Muskens vindt ondanks het omzetverlies wel dat het er nu mooi en strak uitziet voor zijn winkel.

De gemeente Meierijstad laat in een reactie weten: 'Wij doen ons uiterste best om de overlast in vorm en tijdsduur tot een minimum te beperken. De afronding van de werkzaamheden was gepland einde 2019. Door de archeologische werkzaamheden en onderzoek naar explosieven was er een risico dat het uit zou lopen. Dat hebben we weten te voorkomen door met grotere werkvakken te werken. We garanderen dat alle ondernemers en woningen in ieder geval altijd te voet bereikbaar zijn; dat geldt ook voor bezoekers van de winkels.'