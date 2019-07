Nieuwe hoop voor zwembad De Tongelreep door miljoeneninjectie

Zwembad De Tongelreep in Eindhoven kan toch een multifunctioneel 8-baans bad worden. Dit is mogelijk geworden door de zogeheten Regio Deal. Hierbij komt ruim 7,5 miljoen euro vrij van het rijk.

De gemeente zoekt al langer naar geld om van De Tongelreep weer het aantrekkelijke zwembad te maken dat het ooit was. Voor recreanten en wedstrijdzwemmers, uit Eindhoven en wijde omgeving. Tot nu toe slaagde de gemeente er met aannemers niet in om het eens te worden over een ambitieus en betaalbaar plan. Door de miljoeneninjectie zou er zelfs topwaterpolo in het bad gespeeld kunnen worden.



Te gortig

Vorig jaar september werd de nieuwbouwprocedure voorlopig gestaakt. De gemeente Eindhoven had 12 miljoen euro beschikbaar voor het eerste deel van de nieuwbouw. Er meldde zich echter slechts één aannemer die dit deel van het nieuwbouwplan wilde verwezenlijken, maar wel voor een bedrag van ...21,2 miljoen. En dat was te gortig voor de gemeente Eindhoven. Vervolgens bleef het stil, tot de miljoenensteun die deze dinsdag bekend werd gemaakt.

LEES OOK: Nieuwbouw zwembad De Tongelreep in Eindhoven voorlopig in ijskast: aanbesteding mislukt