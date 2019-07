Labrador Diezel was te dik, maar zit door streng regime nu bijna op zijn streefgewicht

Dierenziekenhuis Eindhoven kwam met het initiatief om samen met huisdieren te gaan afvallen. Volgens het dierenziekenhuis is het belangrijk dat dieren op een goed gewicht zitten omdat ze anders gezondheidsklachten krijgen. Voor het afvallen wilde het dierenziekenhuis wat leuks bedenken. Daarom gingen dierenartsen en assistenten samen met vijf honden, twee katten en één konijn meedoen aan ‘Beat the Vet’. “Dit was een mooie kans voor Diezel.”

Werk aan de winkel

Cora uit Eindhoven kreeg Diezel vier jaar geleden. Ze wist niet precies wat de hond allemaal mocht eten en toen hij gecastreerd werd, kwam hij aan. “Toen ik bij de dierenarts kwam, woog hij 33,4 kilo. Ik heb altijd gezegd dat mijn hond niet meer dan dertig kilo mag wegen, dus er was werk aan de winkel.”

In maart begon Diezel aan zijn afvalrace en hij werd behoorlijk gekort op zijn eten. “We hebben met de dierenartsen gekeken hoe we de voeding van Diezel konden aanpassen. Hij kreeg nog maar twee keer op een dag eten. Dat was hij niet gewend, dus tussendoor ging hij zeuren. Toen hebben we vierhonderd gram voeding verdeeld over de hele dag.”

Streefgewicht

Wandelen deed Cora altijd al met haar hond, maar de ochtendwandelingen zijn een stuk langer geworden. “We lopen in de ochtend vijf kilometer. Diezel is echt fitter geworden en voor mij is het ook erg goed.”

Cora kwam elke twee á vier weken langs bij de dierenartsen om Diezel te wegen. Dinsdag was de einddatum van ‘Beat the Vet’. Na drie maanden is de labrador bijna 4,5 kilo afgevallen en een stuk speelser. “Het streefgewicht is 28,5 kilo en dat heeft hij bijna bereikt. Daarna moet dit gewicht zo blijven.”

Labrador Diezel na drie maanden afvallen (Foto: Dierenziekenhuis Eindhoven).

Minder taart en tosti's

Diezel is niet de enige die de afgelopen maanden heeft gezwoegd voor het perfecte gewicht, ook de dierenartsen en assistenten van het ziekenhuis gingen aan de bak. “We hebben de afgelopen maanden minder taart gegeten en we hebben de tosti’s ingeruild voor een gezondere lunch. We gingen ook samen met collega’s sporten”, vertelt dierenarts Stijn Peters.

Zelf is hij ook afgevallen en daar is hij blij mee. “Er kon best wel iets vanaf. Uiteindelijk ben ik 3,5 kilo afgevallen.”