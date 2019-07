Meer Q-koortsslachtoffers krijgen geld, minister verruimt regeling na felle kritiek Tweede Kamer

De financiƫle regeling voor Q-koortslachtoffers en nabestaanden wordt uitgebreid, dat maakte minister Bruno Bruins dinsdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Meer mensen hebben hierdoor recht op de vergoeding van 15.000 euro.

In de nieuwe regeling hebben ook slachtoffers die in 2005, 2006 en 2012 besmet zijn geraakt met de ziekte recht op de vergoeding. Eerst was dat nog alleen voor mensen die besmet raakten tijdens de epidemie tussen 2007 en 2011. De Tweede Kamer was tijdens een debat in maart nog heel kritisch over deze beperkte tijdsspanne.

Nabestaanden slachtoffers acute Q-koorts

Ook de nabestaanden van negen slachtoffers die overleden aan acute Q-koorts krijgen met terugwerkende kracht recht op de vergoeding van 15.000 euro. Van de 95 mensen die aan de ziekte overleden, hadden er 86 chronische Q-koorts. Alleen die laatsgenoemde groep kon tot nu toe de tegemoetkoming aanvragen, waardoor de nabestaanden van de overige slachtoffers bekaaid achterbleven. Ook hier was felle kritiek op uit de Tweede Kamer.

Mensen die in de toekomst nog gediagnosticeerd worden met chronische Q-koorts komen ook nog steeds in aanmerking voor de regeling. Voorwaarde is wel dat ze kunnen aantonen dat ze in de periode tussen 2005 en 2012 zijn besmet. Eerder werd bekend dat er nog maandelijks mensen gediagnosticeerd worden met chronische Q-koorts.

'Nog niet genoeg'

Stichting Q-uestion, dat slachtoffers van de ziekte bijstaat, blijft kritisch. "Dat ook mensen die in 2005, 2006 en 2012 besmet zijn geraakt nu een vergoeding kunnen krijgen is een verbetering. Maar ik mis alle mensen die na 2012 ziek zijn geworden, die zouden ook meegenomen moeten worden. En we vinden het bedrag van 15.000 euro ook nog steeds te weinig", zegt woordvoerder Bert Brunninkhuis.

Voor Q-koortsslachtoffer Amber, één van de mensen die tot nu toe buiten de boot viel, is de aanpassing van de regeling ook geen uitkomst. Bij haar werd de diagnose Q-koorts Vermoeidheid Syndroom (QVS), één van de vormen van Q-koorts waar ook een vergoeding voor geldt, officieel te laat gesteld. Om als QVS-patiënt aanspraak te maken op de regeling moet je voor oktober 2018 gediagnosticeerd zijn. Amber: "En als QVS pas in juni 2019 is vastgesteld omdat huisartsen je nooit hebben doorverwezen naar een specialist?" Dan val je nog altijd buiten de boot.