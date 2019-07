Voor miljoenen in beslag genomen bij groot internationaal witwasonderzoek, 8 invallen in Brabant

De politie heeft dinsdag invallen gedaan in acht panden in West-Brabant in het kader van een groot internationaal witwasonderzoek. Bij de actie, waarbij tegelijkertijd ook in België, Bosnië en Spanje invallen waren, is voor miljoenen in beslag genomen.

Volgens de politie richt het onderzoek zich op witwaspraktijken van een echtpaar, een Nederlandse vrouw en Bosnische man. Ze zouden een verdacht luxeleven leiden. De politie onderzoekt de inkomens en het uitgavenpatroon van de twee.

In Breda waren er invallen in zes panden. Daarbij werden in de Gravenstraat ook nephandgranaten gevonden. Ook waren er invallen op de Oleanderstraat, Slingerweg en de Blauwtjes in Breda.

Panden en luxeauto's

Verder werden volgens de politie in 20 panden het buitenland invallen gedaan. Bij de invallen werden meerdere panden in beslag genomen ter waarde van meerdere miljoenen. Ook zijn er acht luxeauto's in beslag genomen ter waarde van een paar ton en werden er veel documenten gevonden.

De politie zegt dat de invallen van dinsdag voor een belangrijk deel bedoeld waren om extra bewijs te verzamelen voor het onderzoek.