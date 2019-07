Bod van 5,2 miljoen euro om Eurovisie Songfestival naar Den Bosch te halen

Een bedrag van 5,2 miljoen euro moet het Eurovisie Songfestival naar Den Bosch halen. De gemeente draagt drie miljoen euro bij, de provincie een miljoen euro en Libéma als eigenaar van de Brabanthallen 1,2 miljoen euro. Dat staat in het bidbook dat woensdagmorgen werd gepresenteerd. De slogan is 'Douze de groeten uit Brabant'.

Een delegatie van de gemeente reisde woensdagmorgen met een bus af naar Hilversum om de plannen te presenteren aan de AVROTROS, NPO en NOS. Die partijen omroeporganisaties organiseren volgend jaar het liedjesfestival. Het bidbook werd overhandigd aan NPO-voorzitter Shula Rijxman. De Bossche delegatie kreeg vervolgens tien minuten de tijd om de plannen toe te lichten.

Wethouder Mike van der Geld nam eerst het woord. Hij sprak van een 'ongelooflijk grote kans' om weer een groot evenement in Den Bosch te organiseren, nadat in 1996 de Tour de France door de provinciehoofdstad kwam.

Directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen was ook bij de presentatie aanwezig. "Juist in Brabant zijn we enthousiast. Den Bosch en de Brabanthallen liggen in het hart van Nederland. Hopelijk kunnen we de verbindende factor zijn om samen het Songfestival te vieren." De Brabanthallen voldoet aan de strenge eisen die gelden voor de organisatie van het muziekevenement. Volgens Dona is de locatie ontwikkeld 'voor grote televisieproducties'.

Open brief burgemeester

In een open brief schrijft burgemeester Jack Mikkers dat Den Bosch 'zeer gecharmeerd is van de Eurovisie-gedachte'. "Iedereen is gelijk en iedereen moet gelijke kansen krijgen. We gaan het Eurovisie Songfestival aangrijpen om nog meer sociale en maatschappelijke verbinding te maken. Verbindingen tussen en door mensen."

"In Brabant laten we zien waar Nederland sterk in is: innovatie, creativiteit, water, cultuur, maar ook traditie en gastvrijheid. En juist die mix gieten we in het prachtige format dat Eurovisie Songfestival 2020 heet", valt verderop in de brief te lezen. Vanwege hun vakantie waren burgemeester Jack Mikkers en commissaris van de Koning Wim van de Donk niet bij de presentatie van het bidbook.

Den Bosch heeft concurrentie van Maastricht, Rotterdam, Arnhem en Utrecht. Die steden leverden hun plannen ook in. Deze zomer bezoekt de organisatie alle locaties die nog in de race zijn. Eind augustus wordt bekend welke stad het festival mag organiseren.

Het Eurovisie Songfestival wordt in mei volgend jaar voor het eerst in 39 jaar in Nederland georganiseerd. Een songfestival organiseren kost zo'n 25 miljoen euro.