Kleine stap op de maan was 50 jaar geleden een grote stap voor mini-Houston Oudenbosch

De vrijwilligers van volkssterrenwacht Simon Stevin mochten de school gebruiken om het ruimtevaartcentrum in te richten. Hun eigen stek bij de broeders van Saint Louis in het centrum van het dorp was daar te klein voor. “Wij kregen rechtstreeks signalen van de Apollo 11-missie. Dat wij hier in Oudenbosch de astronauten konden horen, was fantastisch”, glundert Bram.

Spannend

Hij hielp in de school de radio-amateurs om hun antennes op het ruimteschip te richten. “Die antennes waren door studenten van de HTS in Breda gemaakt en ik was de rekenaar. Ik moest bepalen waar de maanlander zat op een bepaald tijdstip. Dat heb ik naar beste kunnen gedaan met mijn toen nog primitieve IT-kennis. Het maakte veel indruk wat daar allemaal gebeurde.”

Alle communicatie tussen Houston en de astronauten werd opgenomen op de bandrecorder van Bram. “Ik heb jarenlang de banden bij mij op zolder bewaard. Vorig jaar bij een reünie heb ik ze meegenomen om ze te laten onderzoeken. Er bleek klassieke muziek op te staan. Maar ik heb pas nog een paar banden gevonden, misschien dat daar nog iets op staat. Dat is toch best spannend.”

Lion Project

De volkssterrenwacht had in de zomer van 1969 zelf ook een klein aandeel in het succes van de maanmissie. Simon Stevin was eind jaren zestig betrokken bij het wereldwijde ‘Lion Project’ waarbij amateur-astronomen op verzoek van de NASA de maan in de gaten hielden.

Hans Pepers en Bram Dorreman volgden de maanmissie op de voet. (Foto: Erik Peeters)

De ruimtevaartorganisatie wilde weten waar en wanneer meteorieten insloegen. Dit vanwege de veiligheid van de missie en om de astronauten de mogelijkheid te geven om de lichtflitsen vanuit de ruimtesonde te onderzoeken.

Apollo 11

Hans: “Dat namen we echt serieus. In de koepel van de sterrenwacht losten we elkaar iedere anderhalf uur af om niet te vermoeid te raken. Of dat je dingen gaat zien die er niet zijn.” In ruil voor de waarnemingen kreeg de sterrenwacht in Oudenbosch de geheime radiofrequenties van de Apollo 11. Er waren maar een paar sterrenwachten in Europa die ze hadden. "Het was haast heilig. Alsof je met een sacrament bezig was", zegt Bram.

Ruimtecentrum Simon Stevin kon rekenen op grote belangstelling van de media. In landelijke en regionale kranten stonden artikelen, de NTR maakte opnames en zelfs in het Franse weekblad Paris Match verscheen een reportage over de avonturen van de radio-amateurs en amateur-astronomen in Oudenbosch.

Neil Armstrong

Zondagavond 20 juli 1969 om zeventien over negen (Nederlandse tijd) landden Neil Armstrong en Buzz Aldrin veilig op de maan. Het was spannend voor de astronauten maar ook voor Bram: “Ik was met één van de broeders op de brommer mijn pyjama thuis gaan halen en precies twee minuten voor de landing stapten we de school weer binnen. Iedereen siste: ‘stil zijn’. Hahaha, dat herinner ik mij nog goed.”

'The Eagle has landed', klonk het vanaf de maan. In Houston en Oudenbosch slaakten ze een zucht van verlichting. Zes uur later zette Armstrong de eerste voetstap op het maanoppervlak. "Dat staat in de geschiedenisboekjes, hè. Wij dan wel niet, maar wel die gebeurtenis", vertelt Bram trots. Hans: “Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik alles zo weer voor me. Ik zal het nooit vergeten.”

Ter herinnering aan het 50-jarig jubileum van de eerste bemande maanlanding en de samenwerking tussen NASA en de sterrenwacht in Oudenbosch houdt Sterrenwacht Tivoli op 20 en 21 juli het evenement MAANifestatie.