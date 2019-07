Grote brand in loods met olievaten en gasflessen in Baarle-Nassau

BAARLE-NASSAU -

Er woedt een grote brand in een loods van 40 bij 15 meter aan de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau. Volgens de brandweer staan er in de loods van veevoederbedrijf Hendriks Group vaten met olie en gasflessen. Ook een vrachtwagen bij de loods staat in brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.