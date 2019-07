Meisje (12) uit instelling misbruikt: dader krijgt twee jaar cel en moet smartengeld betalen

Het slachtoffer woonde destijds in een instelling. Ze was bij de man in de auto gestapt en daarna reden ze naar Tilburg. Hier pleegde hij, in de wagen, seksuele handelingen met haar. Dit gebeurde vorig jaar juni.



'Ernstig strafbaar feit'

De rechtbank spreekt, zeker gezien de leeftijd van het meisje, van een ernstig strafbaar feit. Verkrachting kon niet worden aangetoond, omdat niet bewezen is dat de man zich tegen de zin van het slachtoffer heeft misdragen. De rechter vraagt zich verder af of het de man duidelijk was dat het slachtoffer het niet allemaal heeft gewild. Het meisje kan overigens rekenen op 7500 euro smartengeld.



De rechter achtte behalve de ontucht ook bewezen dat de 29-jarige man zijn partner heeft mishandeld en dat hij illegaal in het bezit was van een wapen en munitie. De inwoner van Sprang-Capelle heeft toegegeven dat hij op dit gebied de wet heeft overtreden.



Verslaafd aan drugs

Uit de uitspraak blijkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook is hij verslaafd aan drugs, waarvoor hij zich moet laten behandelen. Dit gebeurt in de proeftijd van twee jaar die ingaat waarna zijn celstraf erop zit. Tijdens de behandeling wordt ook gekeken naar zijn persoonlijkheidsstoornis.