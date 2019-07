Parkeerboetes door slecht werkende app: 'Na veel gedoe kreeg ik mijn geld weer terug'

Woon je in Oss, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom of Eindhoven en heb je een parkeervergunning, dan moet je gebruik maken van ParkApp van het bedrijf Desyde BV uit Maarn. Daarmee moeten bijvoorbeeld bezoekers die voor je deur willen parkeren aangemeld worden, anders krijgen ze een boete. Dat zorgt voor veel problemen. En in veel gevallen, zoals in Breda en Eindhoven, is er geen alternatief.

135 euro aan boetes

In de Play Store van Google scoort ParkApp iets meer dan 1 van de 5 sterren, in de App Store van Apple is dat nog minder. In totaal zijn er zo’n 240 recensies van gebruikers geplaatst en die liegen er niet om: "De meest waardeloze app ooit", schrijft iemand, en: "Typisch weer zo'n overheids-IT-project. Je kunt er niet zonder, maar het werkt voor geen meter!’

Ontwikkelaars schoten in de lach toen ze de app zagen.

Omroep Brabant sprak met Femke de Kort. Ze werkt als verloskundige in Breda en daarom moet ze vaak in de binnenstad parkeren. Samen met haar collega’s kreeg ze voor 135 euro parkeerboetes, omdat ParkApp de kentekens van hun auto’s niet goed doorgaf. “In de app stond alles goed, maar de parkeerwacht had andere gegevens en slingerde ons op de bon.” Na veel gedoe kreeg ze uiteindelijk haar geld weer terug. “Dit zijn dingen, daar heb je op zo’n moment helemáál geen zin in.”

Wekker zetten

"Vooral meerdaags registreren is echt een drama", vertelt Martijn Geelhoed uit Eindhoven. Ook hij maakt noodgedwongen gebruik van ParkApp. Als hij een gast heeft die blijft slapen moet hij 's ochtends vroeg de wekker zetten om de parkeeractie te verlengen, want een parkeertijd van langer dan één dag snapt de app niet.

Het is praktischer om twee euro in een automaat te gooien.

"De navigatie binnen de app is compleet onlogisch. Je krijgt geen pushmeldingen dat je tijd afloopt, wat tot boetes kan leiden. Ook kon ik een tijd niet opwaarderen via de ING-app", vertelt hij. Martijn heeft ook in zijn omgeving geïnformeerd: “Ik ben bevriend met diverse ontwikkelaars en die schoten in de lach toen ze de app zagen.”

Veiligheidsrisico

Roy Niemantsverdriet van appbouwer E-sites in Breda schoot niet in de lach, maar hij is wel verbaasd: “Hoe kan het zo zijn dat ze dit verkocht krijgen aan gemeenten?” Niemantsverdriet heeft een vermoeden: "Dit is gewoon een heel slechte app. De app is zo traag en omslachtig dat het praktischer is om twee euro in een automaat te gooien."

Ook denkt hij dat de app vooral handig is voor de gemeente zelf: "Waarschijnlijk is er vooral intern gedacht, wellicht neemt het hen veel administratie uit handen. De gebruiker wordt dan in de steek gelaten." Dat de app een voorbeeldwachtwoord noemt, vindt Niemantsverdriet een veiligheidsrisico. Er zijn namelijk gebruikers die zo'n voorbeeld overnemen.

De 'wachtwoord suggestie' in ParkApp.

Paul Meijer van het bedrijf dat de app bouwde, geeft toe dat de parkeerapp inderdaad vooral is ontwikkeld met oog op de gemeenten en minder met oog op de gebruikers. “De meeste klachten over de app zijn terecht. De bediening is niet goed, dat moet beter. De burger moet centraal gesteld worden.”

Problemen zoals die van verloskundige De Kort wijt hij ook aan de afhankelijkheid van andere systemen, zoals het Nationaal Parkeer Register: “Onze app maakt heel veel uitstapjes. We moeten gegevens matchen met de gegevens bij gemeenten. Dat is een complex verhaal. Soms werkt een ander systeem niet of passen banken soms opeens dingen aan waardoor de betalingen niet meer werken.”

Het is niet zo dat ik op verjaardagen trots over de app vertel.

Meijer denkt wel dat er meerdere verklaringen voor de slechte reviews zijn: “Parkeren is een product van de gemeente, de overheid. Daar wordt vaak negatief over gedacht, zeker als het ook nog geld kost.” Hij meldt verder dat er al ruim 1,5 jaar aan een nieuwe app, 2Park, wordt gewerkt, die aan de problemen een einde moet maken. “Dat er negatief gesproken wordt over de huidige app zal ik niet ontkennen. Dat wordt met de nieuwe app beter. Het is niet zo dat ik op verjaardagen trots over de app vertel.”

De gemeente Oss laat weten tevreden te zijn over ParkApp. “Wij krijgen nauwelijks klachten over de app. De ‘klachten’ die we krijgen komen vooral door de gebruikers zelf. Voorbeelden hiervan zijn gebruikers die hun zelfgemaakte wachtwoord of inloggegevens vergeten”, zegt een woordvoerder. In Bergen op Zoom noemt een woordvoerder de app wel ‘wat gedateerd’.

ParkApp is in Breda en Eindhoven verplicht. Het enige alternatief is muntjes in de parkeerautomaat gooien, wat altijd duurder is. In andere gemeente kunnen bewoners ook met de gemeente bellen of langsgaan, beide enkel tijdens kantooruren. De gemeenten Breda en Eindhoven konden niet reageren op dit artikel.

MijnGemeente APP

Een andere app die door veel gemeenten wordt ingezet is ‘MijnGemeente APP’ van het Rotterdamse bedrijf Beheervisie BV. Met deze app kunnen mensen overlast in hun gemeente melden. Negen gemeenten in Brabant laten hun inwoners via de app meldingen doen, maar ook hier zijn de reviews bedroevend slecht en regent het klachten in de app stores. Zo zou de app vastlopen, foutmeldingen geven en niet normaal te bedienen zijn.

Waarom luisteren ze niet naar de input van gebruikers?

Hugo Melis van appbouwer Glamorous Goat in Eindhoven heeft de app voor Omroep Brabant aan een kritische blik onderworpen: "Ik heb er even naar gekeken en dit is wel een voorbeeld van hoe wij het niet proberen te doen", zegt hij. Bij Melis liep de app bij het eerste gebruik al vast: "Dat is vreemd, want zo ingewikkeld is hij niet." Hij verbaast zich over het feit dat de app sinds april 2018 niet meer geüpdatet is. "Je hebt dan toch wel wat tijd gehad om er eens naar te kijken, lijkt me. Waarom luisteren ze niet naar de input van gebruikers?"

De gemeente Meierijstad is een van de gemeenten die gebruik maakt van MijnGemeente APP. “Wij zijn tevreden over deze app”, laat een woordvoerder weten. In Meierijstad zijn geen klachten over de app binnengekomen. Ook de gemeente Vught, Valkenswaard, Waalwijk en Oosterhout zijn te spreken over de app. Beheervisie BV wilde niet reageren.