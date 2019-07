Aimane (18) die verongelukte op de A2 massaal herdacht, vrienden en klasgenoten in tranen

De 18-jarige Aimane Serhane uit Boxtel, die maandagnacht omkwam bij een ongeluk op de A2, is woensdagmiddag massaal herdacht bij de Moskee Al Fath. Er kwamen ruim tweehonderd mensen naar het Djanazah-gebed (dodengebed) dat voor hem werd gehouden.

Zelfs op de stoep van de moskee legden mensen hun kleedje neer om te bidden. Een erg indrukwekkend gezicht voor voorbijgangers. De politie zette de straat langs de moskee af zodat dit kon.

"Het was mooi om te zien dat zowel jongeren als ouderen en moslims en niet-moslims kwamen om Aimane de laatste eer te bewijzen", zegt Ahmed Qoubbane van het moskeebestuur. Normaal duurt het middaggebed volgens hem een kwartiertje, nu ruim een uur.

'Komt heel hard binnen'

Vrienden en klasgenoten van Aimane lieten hun tranen de vrije loop. "Dit komt heel hard binnen en verwacht je niet", zegt een van hen. Het verdriet is nog te groot en vers om herinneringen op te halen aan de de jongen.

Na afloop van het gebed werd de kist weer in de rouwauto geschoven. De 18-jarige is woensdagmiddag direct na het gebed begraven in Rosmalen. De rouwauto werd gevolgd door vrienden die bloemen bij zich hadden.

Het slachtoffer is de zoon van een van de bestuursleden van de moskee, Toufik Serhane. Veel mensen kennen zijn vader en kwamen hun steun betuigen. Aimane was net geslaagd voor het vmbo op het Baanderherencollege en zou een vervolgopleiding gaan doen.

'Klaar voor mooie toekomst'

"Hij stond maandag klaar om aan een mooie toekomst te beginnen op het ROC, maar dit eindigde in een zwarte dag op dinsdag. We leven intens mee met zijn ouders, broer, zus, familie en vrienden en wensen alle betrokkenen veel kracht en sterkte toe", laat zijn oude school weten op social media.

De tekst gaat verder onder het Facebookbericht.

Ongeluk

De 18-jarige Aimane zat maandagnacht met vier anderen in de auto. Volgens mensen bij de moskee kreeg de auto een klapband en botste die tegen de vangrail. Drie andere inzittenden raakten gewond. Een vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De 21-jarige bestuurster en een andere passagier werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

