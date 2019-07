Willy Michielsen is gek op smurfen, maar niet als hij Gargamel is in de Smurfenmusical

Michielsen is voor de internationale productie gevraagd door de Engelse regisseur. “Hij vond mij kennelijk goed. Ik vind het een grote eer en natuurlijk ook spannend. De rol zit er goed in, maar je gaat in een ander land spelen en in een andere taal. Ik ben heel benieuwd naar de reacties van het publiek daar.”

Compleet gestoord

De rol van Gargamel is Willy inmiddels op het lijf geschreven: “Het is een leuke slechterik om te spelen. Gargamel is een fantastisch figuur waar je allerlei emoties in kwijtkunt. Hij is natuurlijk compleet gestoord. Ik geloof niet dat ik dat ben.”

Willy Michielsen repeteert zijn teksten in een zaal in Bergen op Zoom (Foto: Erik Peeters)

In een zaal in Bergen op Zoom oefent hij deze week voor het laatst het meer dan veertig pagina tellende script. Tekst improviseren is er voor Michielsen overigens niet bij. "De stemmen van de smurfen staan op band, dus is timing ontzettend belangrijk."

Toneelvereniging

Bij de Bergse acteur zat optreden er al jong in. “Ik speelde als klein jongetje op feesten en partijen. André van Duin is absoluut mijn grote voorbeeld maar ook John Cleese en Jim Carrey. Door mijn moeder ben ik bij de toneelvereniging gekomen. Later ben ik naar de BOV gegaan en ik heb dingen voor de Vierschaar gedaan.”

Michielsen is een alleskunner. Hij speelde onder meer in een Sinterklaasfilm, in de serie Brugklas van Zapp en hij is ook bekend van de reclames zoals voor Essent, ANWB en Tele2. En nu lonkt er dus mogelijk een internationale carrière. “Tuurlijk hoop ik dat ik verder mag naar Abu Dabi, China en Zuid-Afrika. Graag, de Engelse teksten ken ik toch al: I hate smurfs.”