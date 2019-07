Zoveelste ontslag bij de stadswacht in Helmond: 'Aanzien en gezag staan onder druk'

Het aanzien en gezag van de stadswacht in Helmond staan onder druk. Dat zeggen leden van de gemeenteraad na een reeks ontslagen bij de stadswacht dit jaar. Onlangs werd er opnieuw een medewerkster ontslagen wegens illegaal parkeren. En dat is het vijfde ontslag dit jaar.

Eerder dit jaar werden drie medewerkers van de stadswacht ontslagen omdat er porno was verstuurd naar collega's. Later werd een medewerker ontslagen na de diefstal van een fiets. En nu dus opnieuw een medewerkster wegens illegaal parkeren. "Het zijn allemaal incidenten", zegt Jan Roefs, fractievoorzitter van het CDA. "Maar het zijn er wel een hele hoop. Helaas moeten we constateren dat het weer slechter wordt."

De stadswacht in Helmond heeft al veel gedoe achter de rug. De stadswacht was ooit een aparte stichting, maar de directeur daarvan stapte op na beschuldigingen van intimidatie. Sinds 1 januari 2019 maakt de stadswacht deel uit van de gemeente.



"Vanaf medio 2017 zijn we bezig geweest om de stadswacht goed te laten integreren bij de gemeente. We dachten dat we het ergste achter de rug hadden", zegt raadslid Michael Rieter van Helder Helmond.



'Niet goed voor de stad'

Roefs verwacht na de zomer 'de nodige reuring' over de stadswacht in de gemeenteraad. "We moeten het bestuur hierop aanspreken. Dit is pijnlijk. Het is nu aan het bestuur om maatregelen te treffen."



"Het is gewoon niet goed voor de stad", zegt Cor van der Burgt, fractievoorzitter van de VVD. "Het gaat hier wel om het gezag. Het allervervelendst is het voor de stadswachten die wel goed werk doen. Zij kunnen nu nog negatievere reacties krijgen."



Verbazing na uittrekken extra geld

Volgens Roefs is er voor de stadswacht extra geld uitgetrokken om na de reorganisatie de mensen goed te begeleiden. "Het was ook de bedoeling dat stadswachten hierdoor meer waardering zouden krijgen. Dus ik ben er wel verbaasd over dat dit gebeurt."



Michael Rieter van Helder Helmond ergert zich aan het feit dat de raad niet is geïnformeerd over de kwestie. "We moeten het weer uit de media vernemen. Ik schrok me te pletter. En waar gaat dit nou helemaal over? Gekissebis over parkeren." De vrouw is ontslagen wegens illegaal parkeren, terwijl haar teammanager haar motor ook verkeerd parkeerde.

'Wel vooruitgang'

De gemeente Helmond zegt in een verklaring dat de ontslagen medewerkster 'structureel gedrag heeft vertoond dat niet past bij iemand die belast is met toezicht en handhaving'. "Het gaat hier niet om incidenten, maar om een patroon", aldus de verklaring. De fout parkerende manager is ook aangesproken. "Dit zal niet meer gebeuren."

Volgens de gemeente is er ondanks de ontslagen bij de stadswacht wel degelijk sprake van vooruitgang. "We zijn een cultuurtraject gestart omdat medio vorig jaar al duidelijk werd dat er op het gebied van houding en gedrag verbeterpunten waren aan te wijzen bij dit team. Dit traject heeft effect."