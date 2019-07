Stilettohakken, tattoos van boven tot onder en een klein hartje: ode aan de Helmonder

HELMOND -

Marcel Stevens was al wereldberoemd in Helmond, mede dank zij het carnavalsgroepje Petazzie mi Skruwsaws waarvan hij deel uitmaakte. Sinds vorige week is het helemaal een gekkenhuis bij deze cabaretier die optreedt voor bedrijven en instellingen. Een filmpje waarin hij ‘de Helmonder’ met een knipoog neerzet, is een enorme hit op internet. Het wordt onder meer op Whatsapp enthousiast gedeeld.