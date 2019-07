Man schiet met pijl en boog op tweetal tijdens ruzie

Een 54-jarige Tilburger is opgepakt omdat hij op twee plaatsgenoten zou hebben geschoten met pijl en boog. Hij had ruzie met het tweetal. De slachtoffers raakten niet gewond.

Een 25-jarige Tilburger ging met een vriend langs bij de man om spullen op te halen. Het gesprek liep uit op een ruzie, waarbij de bewoner wegliep.

Pijl in tafel

Het slachtoffer hoorde een enorme klap en zag dat er een pijl in de tafel was geschoten. De man stond met een pijl en boog in zijn handen en richtte die op het tweetal. De mannen gingen er snel vandoor en werden achtervolgd door de bewoner. Hij vuurde nog een pijl op ze af.

De twee zijn naar hun auto gerend en zagen een nieuwe pijl voorbij suizen. De 25-jarige man heeft op een parkeerplaats de politie gebeld. Agenten hebben de verdachte aangehouden. Hij zit voorlopig vast. De politie heeft vier pijlen en de handboog van de man in beslag genomen.