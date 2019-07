'5000 arbeidsplaatsen bij Aviolanda moeten genoeg zijn voor een nieuw treinstation in Woensdrecht'

Woensdrecht had tussen 1868 en 1938 een stationnetje aan de Zeeuwse Lijn. De stoomtrein die aan de Statieweg stopte, vervoerde vroeger niet alleen reizigers van en naar de steden, maar bracht ook suikerbieten naar de fabrieken en vervoerde wagons vol kolen.

"Het gebouw werd gesloten, omdat het niet rendabel was. In de Tweede Wereldoorlog schoten de Duitsers het gebouw ook nog eens plat", vertelt Ludo Bolders.

Aviolanda

Hij vindt het belangrijk dat op de plek van het voormalige station in Woensdrecht een nieuw treinstation wordt gebouwd. "De komende jaren neemt de werkgelegenheid bij Aviolanda alleen maar toe. Naar verwachting zijn er straks bij de vliegtuigonderhoudsbedrijven, zoals Fokker, wel vijfduizend arbeidsplaatsen. Die werknemers komen van buiten de gemeente en moeten wel op een goede manier naar Woensdrecht kunnen komen", legt hij uit.

De fractievoorzitter ziet de forenzen wel van station Woensdrecht met de fiets of de bus naar het vliegveld gaan. "Daarmee zijn ook meteen de verkeersproblemen opgelost en wordt er bovendien op een duurzame manier gereisd."

'Krimp tegen gaan'

Volgens raadslid John Mathijssen is het station ook van belang voor de jongeren. "We zien heel veel jonge inwoners uit Woensdrecht vertrekken als ze gaan studeren. Ze gaan op kamers omdat de verbindingen per openbaar vervoer naar hogeschool of universiteit slecht zijn. Die studenten zien we vaak niet meer terug", legt Mathijssen uit. "Als wij de krimp tegen willen gaan dan moeten wij dit zelf regelen."

Het ambitieuze plan gaat nog een stapje verder, want het politieke duo zou het liefst zien dat er ook een nieuw station wordt gebouwd op de Bulkenaar in Roosendaal. Op die plek moet het nieuwe Bravis ziekenhuis gebouwd worden. Bolders: "Voor Woensdrecht zou die verbinding met de trein perfect zijn."

'Met trein naar school'

Inwoners reageren wisselend op het plan van de lokale partij. "Het is toch hartstikke fijn. Dan kunnen mijn kinderen straks met de trein naar school", zegt een voorbijganger. Niet iedereen is het daar mee eens. "Als het station dichter bij het vliegveld zou komen, dan kan het heel handig zijn. Anders is het een onrealistisch plan", reageert een man. "Ik denk dat het een station te ver is", denkt iemand anders.

Raadslid John Mathijssen en fractievoorzitter Ludo Bolders van AKT op de plek waar het station moet komen

Langetermijndenken noemt Bolders het. "Het gebouw hoeft er niet morgen al te staan, maar over een jaar of tien is geen overbodige luxe." Het station moet volgens hem worden gebouwd en betaald door ProRail. Een plan dat een hoop geld gaat kosten, maar Ludo weet zeker dat het station in Woensdrecht nu wel rendabel gaat zijn.

'Makkelijk te realiseren'

"Het station zou er toch vrij snel kunnen komen. Er hoeft geen wijziging in het tracé aangebracht te worden. Natuurlijk zou het nog mooier zijn om het station met een nieuwe spoorlijn aan de noordkant van Aviolanda aan te leggen, maar aan het bestaande spoor is het gemakkelijker te realiseren."

Nu raast de Intercity nog door, maar over een aantal jaar verwachten de heren dat de trein toch echt in Woensdrecht stopt. Woordvoerder Jan Prop van de gemeente laat desgevraagd weten dat het collega van B en W geen opdracht heeft gekregen om met het plan van Alle Kernen Troef aan de slag te gaan. Mathijssen: "Of het een droom is? Nee, dromen doe je 's nachts."