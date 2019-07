Drugslab gevonden in kelder van Belgisch café, man en vrouw uit Oisterwijk opgepakt

Een man en een vrouw uit Oisterwijk, beiden 53 jaar oud, zijn woensdag in België aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in dat land. Het lab zat in de kelder van een café in Diksmuide.

De politie in Tilburg startte eerder een rechercheonderzoek naar een bende die zich bezig zou houden met de productie van synthetische drugs. Het spoor dat de rechercheurs volgden, leidde naar de kelder van het café in Diksmuide.

Gracht als afvoer

Vanaf dat moment is nauw samengewerkt met de Belgische politie. Het onderzoek kwam dinsdag in een stroomversnelling toen een man uit Nijmegen werd aangehouden. Hij vervoerde vanuit het Belgische lab zakken naar Nederland. Vermoedelijk werd in het kroeg-lab amfetamine of xtc gemaakt of allebei. De gracht achter de kroeg was zwaar vervuild omdat daar drugsafval werd gedumpt.

Behalve de twee Oisterwijkers zijn ook twee mannen uit Nijmegen en de uitbater van het café aangehouden.