'Niet klagen bij de bakker maar bij ons', omwonenden verzamelen klachten over extra lawaai A50

Er is een werkgroep samengesteld om inzicht te krijgen in deze klachten en om te zoeken naar een mogelijke oplossing. "Het is een experimenteel scherm en wat ons betreft is het experiment mislukt. Weg met dat scherm", zegt Matty van Kaathoven van het Team Geluidshinder A50.

Om een vuist te kunnen maken naar Rijkswaterstaat heeft de werkgroep klachten van bewoners nodig. "Iedereen klaagt bij de supermarkt en de bakker, maar wij hebben klachten op papier nodig, dus mail ons", zegt Van Kaathoven. "Mensen die last hebben, kunnen ons bereiken via a50@meierijstad.net".

Gasten lopen weg

Campinghouder Marco Witlox heeft ook meer last na de aanpassingen. Zijn camping ligt op zo'n 200 meter van de A50. "Sommige campinggasten, die hier al jaren komen, klagen erover dat er meer herrie is dan vorig jaar. Ze vertrekken soms ook eerder", zegt Witlox.

In een reactie schrijft Rijkswaterstaat dat de ervaring leert dat een verandering van geluid opvalt en ook als meer hinderlijk kan worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na het aanpassen van het wegdek of de geluidwering, ook al zorgen die maatregelen er juist voor dat de geluid juist binnen de gestelde wettelijke normen blijft."

Rijkswaterstaat zal de geluidswerende maatregelen dan ook niet aanpassen of weghalen en andere maatregelen komen er ook niet.