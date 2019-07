Medewerkers en monteur onwel in KFC in Den Bosch na lekkage bij de bar

De slachtoffers waren misselijk en licht in het hoofd door het lek. Foto: Bart Meesters

Vier mensen zijn vrijdagochtend onwel geworden in fastfoodrestaurant KFC aan de Reitscheweg in Den Bosch. De slachtoffers zijn alle vier nagekeken door ambulancepersoneel.

Drie medewerkers van het fastfoodrestaurant waren bezig met opstartwerkzaamheden toen ze zich vlak voor elf niet goed voelden worden. Ze werden misselijk en licht in het hoofd. Een monteur die toevallig op dat moment ook in het pand aan het werk was aan de ventilatoren, kreeg dezelfde klachten.

De ambulance werd gebeld en ook de brandweer kwam naar de KFC. Uit onderzoek bleek dat er een scheurtje zat in de leiding onder de bar. Daar lekte CO2, koolstofdioxide, weg.

De vier slachtoffers zijn allemaal ter plekke geholpen en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De lekkage is verholpen.