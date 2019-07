Wijk deelt, leent of huurt auto's en fietsen per app om verkeersoverlast te verminderen

Maarten Neeskens is in Den Bosch begonnen met Beamrz. Ook in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht komt het project van de grond. Vooralsnog als proef, maar achter de schermen wordt al gedacht aan een landelijke dekking.

Neeskens: "Het bezit van een eigen auto is steeds minder rendabel. Zeker in een stad. De auto wordt 95 procent van de tijd niet gebruikt en staat geparkeerd, wat vaak weer extra kosten geeft. Met deze app geef je gewoon aan wanneer je een auto nodig hebt. Dus je gebruikt hem alleen als je echt om een vervoermiddel verlegen zit. Dat is kostenbesparend, want je hebt bijvoorbeeld geen parkeerproblemen of onderhoudskosten."

Snel rendabel

Het huren of lenen van een auto of e-bike gaat tegen scherpe prijzen. Neeskens rekent voor dat bijvoorbeeld een ritje op en neer vanuit Den Bosch naar Eindhoven zo'n 25 euro huur kost. "Reken voor het gemak 25 cent per kilometer. Voor iemand die maar af en toe van zijn auto gebruik maakt, is dat al snel heel rendabel."

Floris van Berkel woont in Paleiskwartier en heeft zelf geen auto omdat hij het meestal prima met zijn fiets of de trein kan redden. Hij woont op loopafstand van het station, maar moet af en toe voor zijn werk met materialen naar andere steden. Dan komt een auto wel van pas. Daarom maakt hij soms gebruik van de nieuwe mogelijkheid in zijn wijk.

Af en toe autorijden is wel handig

"Voor mij is het een uitkomst. Een auto aanschaffen is voor mij niet aan de orde, maar zo en dan met een auto kunnen rijden is wel handig. Zo kan ik er dus gebruik van maken als het nodig is. Het fijne is dat alles in de buurt is op te halen. De auto's, maar ook de fietsen staan vlakbij en alles is via de app te regelen, erg handig."

De gemeente Den Bosch is erg enthousiast en werkt ook actief mee aan het pilot-project voor mensen die wonen, werken of studeren in het Paleiskwartier. Wethouder Ufuk Kâhya van Den Bosch denkt dat dit één van de manieren is om de verkeersdrukte en de overlast in steden te lijf te gaan.

Steeds minder autobezit

"We zijn hard bezig om nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren. Daarbij gaat het steeds minder om bezit, maar veel meer om hoe je de vervoersmiddelen kan inzetten. Met deze app kun je heel gemakkelijk kiezen hoe je op een veilige en betrouwbare manier van A naar B kan gaan. Dat kan van dag tot dag verschillen. Zo'n nieuwe aanpak is nodig, want we moeten de schaarse openbare ruimte beter benutten en daar helpt dit bij."