Snollebollekes zet Brabant feestelijk op de kaart tijdens Tour de France

De wielrenners van team INEOS hebben een bijzondere, Brabantse manier gevonden op zich voor te bereiden op de etappe. Ze gaan namelijk even lekker los op Snollebollekes’ feesthit ‘Links Rechts’.

We verwachten dat Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle uit team INEOS iets te maken hebben met de bijzondere muziekkeuze. Al lijkt het hele team het leuk te vinden, zoals hieronder te zien is in de video.

Niet alleen onder de wielrenners is Snollebollekes populair, ook onder de toeschouwers zorgt het voor één groot feest.

De muziek van Snollebollekes is bij meerdere sporten een hit. Natuurlijk ontbrak de feestmuziek van Snollebollekes ook niet bij het afgelopen WK vrouwenvoetbal.