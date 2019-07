Mislukte helikopterkaping zet streep door voorwaardelijke vrijlating van Benaouf A.

Benaouf A., veroordeeld voor betrokkenheid bij een liquidatie in Antwerpen in 2012, komt niet voorwaardelijk vrij en moet ruim vier jaar extra in de gevangenis blijven. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald.

A. heeft zijn voorwaardelijke vrijlating verspeeld, omdat hij het middelpunt was van een verijdelde ontsnapping uit de gevangenis in Roermond.

Een groep mannen wilde A. op 11 oktober 2017 met een gekaapte helikopter uit de gevangenis bevrijden.

Politieactie

De helikopter moest gekaapt worden op Kempen Airport in Budel. Dit mislukte, waarna een grote politieactie volgde in Maarheeze. Zwaarbewapende arrestatieteams doorzochten de omgeving. Tijdens een achtervolging schoot de politie in het Limburgse Roosteren een 30-jarige verdachte dood. A. ontkent dat hij de bevrijdingspoging op touw heeft gezet.

Voor de liquidatie kreeg A. twaalf jaar cel, waarvan hij er in elk geval acht moest uitzitten. In augustus 2020 zou hij in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. De zogeheten helikopterzaak heeft door dat perspectief een streep gezet.

Voor de mislukte helikopterkaping werden zes mannen veroordeeld tot celstraffen tot 2,5 jaar. Drie andere verdachten gingen vrijuit.