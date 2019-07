Kale, gezette man overvalt lingeriezaak Den Bosch en slaat vrouw in haar gezicht

Lingeriewinkel Lingerie4U in de Gasselstraat in Den Bosch is vrijdagmiddag overvallen. De verdachte zou een blanke, kale man zijn van tussen 40 en 45 jaar oud met een gezet postuur. Hij heeft een onbekend geldbedrag meegenomen.

De man drong rond halfdrie de winkel binnen en eiste geld. Hij zei dat hij een mes bij zich had. "We onderzoeken nu of hij ook daadwerkelijk met een mes richting de medewerker gedreigd heeft", zegt een woordvoerder van de politie. Een vrouw die aanwezig was in de winkel heeft een klap in haar gezicht gekregen van de overvaller. Het slachtoffer werd gecontroleerd in de ambulance.

Het is onbekend in welke richting de man vertrok. De politie is met meerdere eenheden naar hem op zoek. Er is een Burgernetmelding uitgedaan zodat mensen naar de man uit kunnen kijken en de politie kunnen waarschuwen.

Signalement

De man is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang, droeg een spijkerbroek en een zwarte jas. Ook had hij een Albert Heijntas en mogelijk een mes bij zich.