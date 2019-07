Jonge boompjes in Leenderbos snakken naar water: Staatsbosbeheer sproeit duizenden liters

De jonge boompjes in het Leenderbos snakken vanwege de droogte in de natuur naar water. Staatsbosbeheer is daarom begonnen met het wekelijks water geven van de tienduizend boompjes die vorig jaar geplant zijn. Een enorme klus, maar noodzakelijk om de boompjes te laten overleven.

Het is droog in de natuur. Boswachter Erik Schram laat een verdroogd ven zien. Iedere druppel regen is nu welkom, laat de boswachter weten. Hoewel het vrijdagmiddag flink begint te regenen, gaat Staatsbosbeheer medewerker Frank Verdonschot onverstoord door met het besproeien van de boompjes met een tuinslang. "Een bui is echt niet genoeg."

De boompjes krijgen per stuk zo'n tien liter water toegediend. Sommigen zijn al bruin en hebben de droogte niet overleefd.

Wegkwijnen

"De jonge boompjes staan echt weg te kwijnen en hebben water nodig", zegt boswachter Erik Schram: "De boompjes hebben het best wel zwaar. Zeker de jonge aanplant, die kunnen niet bij het grondwater, want de grond is ook vrij droog, daarom hebben ze een handje hulp nodig van ons."

Het besproeien van de tienduizend boompje kost heel wat werk en tijd. "Maar het is ook een investering, want als je jonge boompjes plant, dan moet je er ook in investeren natuurlijk", aldus boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer.