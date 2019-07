Gemeente Tilburg pakt 'gevaarlijke' slagboom waaraan man in scootmobiel zich verwondde niet aan

Volgens recreanten van het park gebeurde er al vaker ongelukken omdat de balk voor mensen op een scootmobiel niet goed zichtbaar is. Zo kaartte Tilburger Jo Janssens het vaker aan bij de gemeente, omdat het al zeker vier keer mis ging. Janssens rijdt zelf regelmatig door het Leijpark op zijn scootmobiel: "Ik vergeet ook weleens dat hij er staat en zeker als de zon fel schijnt, dan zie je de slagboom gewoon minder goed."

De gemeente zegt dat maar twee incidenten bij hen bekend zijn en bij het laatste ongeluk met Ben Claassens zou niet duidelijk zijn wat er precies gebeurd is. Naar aanleiding van het eerste incident is de balk wit geverfd en zijn er reflectoren op gezet. Volgens de woordvoerder van de gemeente is dat voorlopig voldoende.



Dat gaat er bij de familie Claassens niet in. Ze hebben een advocaat in de arm genomen en willen de gemeente aansprakelijk stellen. Dochter Karin: "Ik wil gewoon voorkomen dat er een vijfde of een zesde persoon zwaargewond raakt."

Vader Ben is inmiddels weer thuis, maar nog niet geheel aan de beterende hand. Karin en haar zus gaan een paar keer per dag langs om hem de zorg te geven die hij nodig heeft: "De kneuzingen genezen wel, maar met het hoofd gaat het nog niet top. Soms heeft hij een goede dag, maar soms ook helemaal niet."