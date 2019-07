NTR door het stof over fouten in podcast Brand in het Landhuis

NTR diep door het stof over journalistieke fouten in podcast Brand in het Landhuis

De makers van de NTR-podcast 'Brand in het landhuis' hebben met de Marggraff Stichting een schikking getroffen over onjuistheden en suggestieve berichtgeving. Op de website van de NTR-serie, die recent tot beste podcast van Nederland werd uitgeroepen, geeft de omroep toe dat de makers journalistiek in de fout zijn gegaan.

De makers van de serie wilden het mysterie oplossen rond de dood van de Vughtse miljonair Ewald Marggraff. Hij kwam in 2003 om het leven bij een brand in zijn landhuis op landgoed Zionsburg. In de podcast wordt door kunstkenner Arthur Brand beweerd dat Marggraff zou zijn vermoord. Die bewering wordt niet in twijfel getrokken. De miljonair werd na de brand dood gevonden achter zijn voordeur.



Gesjoemel

In de podcast werd onder meer de conclusie getrokken dat er op een sjoemelachtige manier gelden en activiteiten werden overgeheveld tussen stichtingen, die zich ontfermen over het nalatenschap van Marggraff. Het was één van de foute conclusies die werd getrokken door de makers Marion Oskamp en Simon Heijmans.



Noud Bex, woordvoerder van de Marggraff Stichting, vertelt dat de schikking met de NTR tot stand is gekomen na weken van onderhandelen. “Advocaten van ons hebben overleg gevoerd met de NTR. Het besluit dat de NTR met een rectificatie komt op de website, wij noemen het een schikking, is een besluit dat op hoogste niveau van de NTR is genomen."

LEES OOK:Geen nieuw onderzoek naar mysterieuze dood van Vughtse miljonair Ewald Marggraff



Waarom de NTR is aangepakt

De Marggraff stichting is tot stappen overgegaan omdat de podcast feitelijke onwaarheden bevat en er onvoldoende hoor en wederhoor is toegepast. “De podcast serie schetst namelijk - op basis van onjuiste en onvolledige informatie en onvoldoende hoor en wederhoor - een onzorgvuldig en suggestief beeld. Daarmee worden integriteit van het bestuur en de rentmeester ten onrechte in twijfel getrokken. Dat doet absoluut geen recht aan hun inzet en goede naam”, aldus de stichting.