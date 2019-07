Depla vindt uitspraak minister over minder festivals in strijd tegen drugs ‘omgekeerde wereld’

Donderdag zei Grapperhaus in een interview met De Telegraaf dat er zo veel festivals zijn in Nederland dat de politie het drugsbezit niet meer goed kan controleren. Door het aantal festivals te verminderen, zou dit beter behapbaar moeten worden.

“Dat lijkt mij de omgekeerde wereld”, zegt burgemeester Depla. “We gaan ook niet de winkels sluiten omdat we winkeldiefstal willen voorkomen en we gaan ook niet het openbaar vervoer stoppen om zwartrijden te voorkomen.”

'Jagen op de industrie'

Depla pleitte eerder voor een hardere aanpak van drugsgebruik op festivals. Zo wil hij de toegangscontroles bij Bredase festivals aanscherpen en wil hij dat organisatoren tijdens een evenement voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s van drugs.

Daarnaast is hij ervan overtuigd dat ‘we moeten jagen op de industrie’: “Dat zet pas echt zoden aan de dijk. Zeker als je weet dat, zoals de minister altijd zegt, het grootste deel van de XTC-productie voor het buitenland bestemd is.” Luister hieronder het hele interview met burgemeester Depla.

Festivalorganisaties niet eens

Ook Front of House, een collectief waarbij meerdere Brabantse festivalorganisaties zijn aangesloten, zei donderdag dat de oorzaak niet ligt bij het aantal festivals. “Het gebruik van drugs is niet per definitie gekoppeld aan festivals, hoewel we natuurlijk ook zien dat het daar wordt gebruikt. Maar dit gebeurt ook bij voetbal, concerten en andere evenementen”, aldus een woordvoerder.

Front of House pleit er zelf voor om goed te kijken naar de noodzaak van politie-inzet tijdens festivals. “Ook wij horen en lezen dat de politie kampt met een personeelstekort, maar dat probleem los je niet op door minder festivals te organiseren. Onderzoek eerst goed waar de knelpunten zitten, voordat er zulke uitspraken worden gedaan.”

LEES OOK:‘Minder festivals betekent niet minder drugsproductie’, organisatoren boos over uitspraken minister