Roekeloze chauffeur rijdt vrouw aan, omstanders houden hem tegen en wachten op politie

"De man reed heel hard achteruit, en het is hier eenrichtingsverkeer", zegt een ooggetuige die een deel van het voorval ook heeft gefilmd. "Ik zag zijn spiegel over straat stuiteren en een meisje op de grond liggen."

Vervolgens is op de beelden te zien hoe omstanders zijn auto omsingelen en de man gebaren uit zijn auto te komen. Een opstootje ontstaat waarbij de man agressief begint te schreeuwen tegen de omstanders. Een paar minuten daarna komt de politie aan.

Afgevoerd

Het slachtoffer ligt een paar meter verderop op de stoep en wordt verzorgd door andere omstanders. Ze is bij kennis. De man gaat in gesprek met de politie. "Hij is uiteindelijk met boeien afgevoerd", aldus de ooggetuige. Het slachtoffer is in een ambulance behandeld.

De politie bevestigt dat de man is aangehouden. Volgens een woordvoerder zou hij bij een eerste blaastest te veel alcohol in zijn bloed hebben gehad. Op het bureau zal een tweede blaastest worden uitgevoerd. De politie kon niet zeggen hoe het met het slachtoffer is.