Doden bij ongeluk in Handel zijn man (31) uit Erp en echtpaar (55 en 59) uit Helmond

Van het echtpaar is de vrouw 55 jaar en de man 59 jaar. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

Twee gewonden

Het ongeluk, waarbij drie auto's waren betrokken, gebeurde rond kwart over zeven 's ochtends.

Het lijkt er volgens de woordvoerder op dat een van de betrokken auto's door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terechtkwam. Daar botste die auto tegen twee tegemoetkomende auto's. De eerste tegenligger werd in de flank geraakt en sloeg over kop. In deze auto zaten een 27-jarige vrouw en een 15-jarig meisje uit Helmond. Zij raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. "Maar hun verwondingen lijken niet ernstig te zijn."

Met de tweede tegenligger volgde een frontale aanrijding, waarbij de drie slachtoffers om het leven kwamen.