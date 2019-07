Man (31) uit Erp omgekomen bij ongeluk in Handel, identiteit andere doden nog niet bekendgemaakt

Het ongeluk op de N272 bij Handel gebeurde rond kwart over zeven. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

HANDEL -

Een van de drie mensen die zaterdagochtend om het leven kwamen bij een botsing op de N272 (Peeldijk) in Handel is een 31-jarige man uit Erp. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend. Deze man zat alleen in zijn auto.