'Ik denk dat ik de tranen van mijn vader huil', groot respect bij herdenking Canadese soldaten

Tweehonderd Canadese soldaten strak in het gelid, het geluid van een doedelzak en uitzicht op bijna duizend witte grafstenen. Het respect is voelbaar, zaterdagmiddag op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom. Er worden kransen gelegd om de soldaten te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. De herdenking wordt gehouden om jonge Canadese soldaten te vertellen over het lot van hun landgenoten in 1944.

Nergens anders in Europa kwamen zoveel Canadezen om als bij de Slag om de Schelde, dit jaar 75 jaar geleden. Het was een flinke veldslag die toch een beetje in de vergetelheid is geraakt, vertelt Paul Versijp van de gemeente Bergen op Zoom. En daar mag verandering in komen. "We zijn dankbaar en die dankbaarheid willen we tonen, als gemeente." Toch komt het initiatief voor deze herdenking niet vanuit de gemeente, zelfs niet vanuit Nederland. Het waren de Canadezen die vroegen of ze welkom waren.

Slag om de Schelde

Elk jaar komen ongeveer tweehonderd militairen naar Nederland om de Nijmeegse Vierdaagse te lopen. Dit jaar wordt hun bezoek gecombineerd met een geschiedenisles over de strijd om de Schelde. De soldaten zijn de dag begonnen in Nieuwdorp in Zeeland, waar ze het bevrijdingsmuseum bezocht hebben. 's Middags bezoeken ze de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom. Daar zijn ze getuige van een ceremonie waarbij bloemenkransen gelegd worden voor de omgekomen landgenoten. Na de ceremonie lopen de soldaten in stilte over de begraafplaats heen. Het respect voor hun collega's is voelbaar.



LEES OOK:Bezoekerscentrum oorlog dichterbij, 'maar we moeten nog wel wat hebben'

Boek

Een speciale gast is Janet Love-Morrison. Zowel haar vader en moeder hielp bij de bevrijding. Haar vader vocht in de Slag om de Schelde. Janets ouders overleefden de hevige strijd, ze ontmoetten elkaar na de oorlog. Janet is dus de dochter van twee veteranen. Toch werd er thuis maar weinig over gepraat. Janet bleef benieuwd naar de geschiedenis van haar ouders, vooral die van haar vader. Hij was verkenner en had een van de gevaarlijkste taken.



"Het is een wonder dat hij ongeschonden uit de strijd gekomen is", vertelt Janet. Vier jaar geleden begon ze onderzoek te doen naar het verhaal van haar vader. Ze is bezig met het schrijven van een boek over zijn tijd als militair.

Tranen

Janet kan haar verhaal niet vertellen zonder dat de tranen over haar wangen rollen. "Ik denk dat dit de tranen van mijn vader zijn", zegt ze bijna verontschuldigend. "Het was een hele lieve vader, maar in de oorlog moest hij dingen doen, waarvan hij nooit had gedacht dat hij ze zou doen. Ik denk dat ik zijn tranen huil."