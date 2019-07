Bezoekerscentrum oorlog dichterbij, 'maar we moeten nog wel wat hebben'

Een half miljoen euro voor een bezoekerscentrum over de hevige strijd op de Brabantse Wal in 1944. Dat geld krijgt de stichting in Bergen op Zoom die het plan gaat uitvoeren. De helft voor dit bezoekerscentrum over de tweede wereldoorlog is nu binnen.

"We hadden erop gehoopt", zegt een blije Giel Jansen, voorzitter van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom.

Maar er is in totaal 1,3 miljoen euro nodig. Daarvan is nu dus 500.000 euro binnen, van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). En er was al 170.000 euro binnen.

Er lopen nog wat ander aanvragen. Ook via bedrijfsleven is steun toegezegd bij de bouw. "We moeten toch nog wel wat hebben", zegt Jansen die wel optimistisch is. Hij vertelt: "Het wordt geen museum. Met wapens en uniformen. Want dat is er in Zeeland al. Het wordt een bezoekerscentrum. Mensen moeten ervaren wat er zich heeft afgespeeld. Wat die Slag om de Schelde was. Wat er in die hoofden van die mannen gebeurde."

Duitsers

De bouw start waarschijnlijk in 2020. Hoe het precies er uit gaat zien is nog niet bekend. "Misschien doen we wel alle 'kanten'. Ook de Duitsers. Dat is geen taboe meer. Het is ook gericht op jongeren met als boodschap dat je zoiets ergs als oorlog moet zien te voorkomen."

Het infocentrum komt langs de Ruytershoveweg, in het bos tussen de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaats. Daar liggen ongeveer 2400 militairen begraven die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Het zijn vooral slachtoffers van de strijd om de Schelde in Brabant en Zeeland, herfst 1944.

Ook Breda is bezig met een informatiecentrum bij het Poolse ereveld aan de Ettensebaan. De bouw is pas begonnen. Dat plan kreeg 500.000 euro steun van de provincie Noord Brabant dat een budget heeft van ruim 5 miljoen euro.

Er is veel subsidie voor een groot aantal projecten. Zo gaat er ook 750.000 euro van het Vfonds naar de bouw van een nieuw bezoekerscentrum op de Duitse begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn. Daar liggen ongeveer 31.500 Duitsers begraven, allemaal mannen die in Brabant en Zeeland sneuvelden.