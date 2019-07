Man gewond bij steekpartij in Breda, slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar

Onder het viaduct, vlakbij de Ikea, op de Ettensebaan ging het mis en werd het slachtoffer meerdere keren gestoken. Hulpdiensten kwamen massaal op de melding af. Er landde onder meer een traumahelikopter. De trauma-arts is in de ambulance met het slachtoffer naar het ziekenhuis gereden.

De verdachte werd korte tijd na de steekpartij klemgereden op de hoek van de Tuinzigtlaan met de Ettensebaan. Hij is opgepakt en zit vast. De Ettensebaan werd voor onderzoek afgesloten voor verkeer.

Tijdens de afhandeling van het voorval bekeurde de politie zeven automobilisten die al rijdend foto's en filmpjes maakten.

Vreselijk

Paul Depla, burgemeester van Breda, reageert geschokt op de tweede steekpartij binnen 48 uur in zijn stad. “Er zijn te veel incidenten met een te ernstige afloop. Vreselijk gewoon”, vertelt Depla. De burgemeester gaat aankomende week met politie, gemeente en horeca om de tafel zitten om de steekincidenten te bespreken en te kijken wat er aan te doen valt.

Depla: “Er is één gemene deler en dat is dat er steekwapens in het spel zijn. Waarom hebben mensen zo makkelijk toegang tot dit soort wapens? Hoe kunnen wij voorkomen dat mensen makkelijk aan een steekwapen kunnen komen?” Het zijn vragen waar Depla mee rondloopt. “Deze incidenten dwingen ons na te denken over een aanpak. Ik wil samen met alle partners ervoor zorgen dat mensen zich hier in Breda veilig voelen. Want Breda moet gewoon veilig zijn.”

Alweer een steekpartij

Het is de tweede steekpartij in twee dagen tijd. Vrijdagnacht rond half vijf werd een man van 28 neergestoken aan de Haven. Hij raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man overleed zaterdag aan zijn verwondingen.

Duikers hebben zaterdag in het water van de Haven gezocht naar het steekwapen. Er is een mes gevonden, maar er wordt nog onderzocht of hiermee de man is geraakt.

Beroving met geweld

Het ging dit weekend ook vreselijk mis in de Dieststraat iets verderop in het centrum van Breda. Twee medewerkers van Handhaving vonden daar zondagochtend een zwaargewonde man. Ze verleenden eerste hulp en waarschuwden de politie. De 32-jarige man bleek te zijn beroofd van mobiele telefoon.

