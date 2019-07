Eindhoven Airport enige tijd dicht na bedreiging, passagiers vast in vliegtuig en terminal

Vliegveld Eindhoven Airport is zondag aan het eind van de middag enige tijd afgesloten geweest vanwege een bedreiging. Passagiers mochten het vliegtuig niet uit of moesten binnen geruime tijd wachten.

Bij de politie zou een melding zijn binnengekomen dat een Belgische man het doelwit zou zijn van zware criminelen. Omdat hij op dat moment op de luchthaven was om een familielid op te pikken, rukten politie en marechaussee groots uit. Ze droegen agenten kogelwerende vesten en cirkelden er twee politiehelikopters rond, waaronder één van de Dienst Speciale Interventies, waar arrestatieteams onder vallen.

Escorte

De Belgische man is op de luchthaven opgespoord en in veiligheid gebracht. Daarna is de man onder politiebegeleiding naar de grens gebracht en overgedragen aan de Belgische autoriteiten. Wat de bedreiging precies was en of de Belgische man een bekende is van de politie, is niet duidelijk. De Rond halfzeven werd Eindhoven Airport weer vrijgegeven.

Vervelend

"We mochten niet uitstappen vanwege een incident in de terminal", vertelt één van de passagiers die aan boord zat van de vlucht uit het Kroatische Rijeka. "Verder was er eigenlijk geen enkele informatievoorziening."

"Uiteindelijk mochten we het vliegtuig uit, maar werden we daarna 'opgesloten' bij de paspoortcontrole met een man of 150. Daar moesten we bijna drie kwartier wachten, zonder informatie en zonder toilet. Al met al een hele vervelende situatie."